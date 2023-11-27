Тренер Слуцкий вспомнил, как экс-вратарь Чепчугов руками разбил стекло в машине

Бывший тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий во время шоу на YouTube, которое он ведет вместе с нападающим столичного "Локомотива" Артемом Дзюбой, вспомнил историю о бывшем вратаре армейской команды Сергее Чепчугове.
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