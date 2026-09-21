Фестиваль «Про Выбор Профессии» стартует в Астрахани

С 21 по 30 сентября 2026 года Кадровый центр Астраханской области проводит фестиваль «Про Выбор Профессии».
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