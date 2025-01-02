В Турции потребовали до 15 лет тюрьмы для причастных к теракту в «Крокусе»

Прокуратура Стамбула потребовала приговорить пятерых иностранных граждан, связанных с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», к лишению свободы на срок от 7,5 до 15 лет, сообщило в четверг, 2 января, турецкое государственное информагентство Anadolu.
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