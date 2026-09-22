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Царьград

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Журналист Чей Боуз раскритиковал Зеленского и Макрона в Нью-Йорке

Журналист Чей Боуз раскритиковал Зеленского и Макрона в Нью-Йорке

Ирландский журналист Чей Боуз высказал критику в адрес президентов Зеленского и Макрона после их встречи в Нью-Йорке.

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