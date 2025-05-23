Москалькова попросит омбудсмена Украины посещать удерживаемых в Сумах 34 человек

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о намерении обратиться к Международному комитету Красного Креста (МККК) и омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой посещать и контролировать условия содержания 34 жителей Курской области, удерживаемых в Сумах.
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