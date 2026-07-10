В Краснодаре утром 10 июля работают 64 АЗС

В Краснодаре утром 10 июля функционируют 64 автозаправочные станции. Как сообщили в пресс-службе Муниципального центра управления города, приведенные данные о наличии топлива являются актуальными на момент публикации и могут изменяться в течение дня.
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