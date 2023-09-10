В России готовится возобновление серийного производства танка Т-80

В России возобновится серийное производство новых танков Т-80, решение принято на основе опыта применения данных боевых машин в спецоперации на Украине.
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