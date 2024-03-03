Германия готовится к войне с Россией (с) МедведевPS. В этот знаменательный день, хотелось бы напомнить, что некоторые персонажи способствовавшие ликвидации ГДР и уничтожению СССР еще живы.
Германия готовится к войне с Россией
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Посмотрите на рисунок. если бы это НЕМЦЫ собирались "НАПАСТЬ", т по-русски не написли.
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17 час.
Caltar
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17 час.
Махамбет Толеугазин
Жахнуть надо по колбасникам ТЯО и свинопасы с дуются ... По другому ни как ...
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14 час.
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