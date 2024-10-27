Особенности ярмарок выходного дня в Москве: комфорт и доступность для жителей

Несмотря на прохладную осеннюю погоду, ярмарки выходного дня в Москве продолжают работать, предоставляя горожанам возможность приобрести свежие продукты прямо у порога своего дома или рядом со станцией метро.
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