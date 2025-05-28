Музыкант вышел на улицы Астрахани, чтобы записать с прохожими песню про город

В его треке поучаствовали не только местные жители, но и иностранцы. Необычный эксперимент организовал молодой музыкант из Ростова-на-Дону: блогер Павел Осипян решил прокатиться по городам России, чтобы записать совместные композиции с местными жителями каждой локации.
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