Пёс ограбил жительницу Курска: убежал с сумкой, деньгами, документами и пирожком. Женщина попыталась догнать лохматого «грабителя», но тот оказался быстрее Донецкая группа новостей.
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Пёс ограбил жительницу Курска: убежал с сумкой, деньгами, документами и пирожком. Женщина попыталась догнать лохматого «грабителя», но тот оказался быстрее Донецкая группа новостей.
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