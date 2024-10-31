"Ъ": фигурант ряда уголовных дел получил новые подозрения в зоне СВО

Отставной майор спецназа ВДВ Батыр Бекмурадов, до СВО осужденный на 15 лет за перестрелку в Москве и похищение гражданина США, в зоне специальной военной операции также столкнулся со сложностями в соблюдении законов - ему предъявлены несколько подозрений в якобы организации поборов среди военнослужащих.