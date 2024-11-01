С «бабой Аллой из трёшки» не совладали ни газовщики, ни полиция: Соседка, которая могла подорвать дом, была «не в себе»

В Черкесске произошёл взрыв газа в пятиэтажном доме. Пенсионерка, в квартире которой, предположительно, находилось неисправное оборудование, неоднократно препятствовала проверкам, с которыми приходили газовики.
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