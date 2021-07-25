«Всем назло взяла и победила». Болельщики оценили золото Бацарашкиной в стрельбе на Олимпиаде

Сборная России на второй день проведения Олимпийских Игр в Токио завоевала первую золотую медаль. Россиянка Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд.