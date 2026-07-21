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Татар-информ

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Минниханов пообщался с приехавшими в Казань на освящение храма Николы Тульского

Минниханов пообщался с приехавшими в Казань на освящение храма Николы Тульского

Раис Татарстана Рустам Минниханов пообщался с православными верующими, приехавшими в столицу республики, в том числе и из других регионов страны, на освящение храмы Николы Тульского Казанского Богородицкого Монастыря.

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