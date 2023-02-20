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Глава МИД Чада Назыф: Страна нуждается в помощи РФ в борьбе с терроризмом

Глава МИД Чада Назыф: Страна нуждается в помощи РФ в борьбе с терроризмом

Чаду нужна поддержка Российской Федерации в сфере противодействия террористическим угрозам. Руководитель внешнеполитического ведомства державы Мухаммед Салех Назыф указал на тот факт, что правительство надеется получить предложения в данной сфере.

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