Пушилин рассказал о программе переселения из подконтрольных ВСУ городов ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что для жителей населенных пунктов региона, подконтрольных ВСУ, разработана специальная программа переселения.
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