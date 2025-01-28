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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор Макгрегор померился ростом с Бруком Лопесом во время матча в Солт-Лейк-Сити

Бывший чемпион UFC померился ростом с центровым Бруком Лопесом во время встречи в Солт-Лейк-Сити между «Ютой» и «Милуоки».

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