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Ольга Торубарова: На сон грядущий…. думаете … лучшие друзья девушки

Ольга Торубарова: На сон грядущий…. думаете … лучшие друзья девушки

На сон грядущий…думаете … лучшие друзья девушки, - это бриллианты?Нет! Нет! И еще раз Нет! И даже не цветы, которых в жизни каждой женщины должно быть много!Лучшие друзья женщины - ДЕТИ!И чем больше их, - тем счастливее и богаче женщина!Не экономьте на себе, обретите женское счастье!Не ждите лучших вре.

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