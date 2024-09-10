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Царьград

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11 мигрантов в Челябинске наказали за серьёзное нарушение

11 мигрантов в Челябинске наказали за серьёзное нарушение

Приезжих сняли с учёта и думают, что с ними делать. Мигранты вновь "вляпались" в мутную схему, в которую их втянули недобросовестные челябинцы.

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Комментарии
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Ч
Чак
Надо не 11, а 1000.
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16 час.

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