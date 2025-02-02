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Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены решением США сделать их мишенью

Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены решением США сделать их мишенью

REUTERS/Patrick Doyle Канадцы были шокированы решением Вашингтона выбрать их в качестве мишени, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя решение президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин для товаров из Канады.

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