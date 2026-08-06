Во Владимирской области полицейские, общественники и ветераны ОВД провели «Зарядку со стражем порядка» в загородном оздоровительном лагере

Традиционную летнюю акцию «Зарядка со стражем порядка» провели в загородном оздоровительном лагере «Дружба» сотрудники ОМВД России «Камешковский» совместно с председателем Общественного совета при ОМВД Александром Лебедевым и представителями ветеранской организации.
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