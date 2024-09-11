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Лукашенко призвал оппозицию приехать и бороться с ним на президентских выборах

Лукашенко призвал оппозицию приехать и бороться с ним на президентских выборах

Президент назвал крайний срок грядущих президентских выборов в Белоруссии, а также высказался о возможном участии в них представителей оппозиции.

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