Суд начал слушание по делу обвиняемого в покушении на Прилепина

ТАСС/Станислав Красильников В Западном окружном военном суде начались слушания по уголовному делу в отношении гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в совершении террористического акта и покушении на жизнь писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба СК РФ.