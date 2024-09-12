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Суд начал слушание по делу обвиняемого в покушении на Прилепина

Суд начал слушание по делу обвиняемого в покушении на Прилепина

ТАСС/Станислав Красильников В Западном окружном военном суде начались слушания по уголовному делу в отношении гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в совершении террористического акта и покушении на жизнь писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба СК РФ.

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