Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины Парада 1941

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте пригласил жителей и гостей столицы принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины военного парада 1941 года, все доходы от них будут направлены на поддержку защитников России.
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте пригласил жителей и гостей столицы принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины военного парада 1941 года, все доходы от них будут направлены на поддержку защитников России.
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