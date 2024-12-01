Больше никакого неприятного запаха от одежды из шкафа: кладу 1 таблетку и белье пахнет свежестью Ольга БезродняяПоложив 1 таблетку в шкаф с одеждой, можно навсегда избавиться от многих проблем, а белье будет благоухать свежестью.