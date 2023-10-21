Хабенский назвал дату возвращения в большое кино

Актер заявил, что вернется в большой кинематограф в 2024 годуРоссийский актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал о том, когда планирует вернуться в большой кинематограф.
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