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Хабенский назвал дату возвращения в большое кино

Хабенский назвал дату возвращения в большое кино

Актер заявил, что вернется в большой кинематограф в 2024 годуРоссийский актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал о том, когда планирует вернуться в большой кинематограф.

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