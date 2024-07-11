Александр Беглов рассказал президенту, что петербуржцы освобождены от дополнительных расходов в коммунальной сфере

Правительство города оптимизировало расходы ресурсонабжающих организаций В рамках рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Петербург Александр Беглов доложил о коммунальных проектах города и работе по благоустройству.
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