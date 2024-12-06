Лавров: США, Британия и ЕС никогда не говорят про права человека на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону заявил, что США, Великобритания и Евросоюз не поднимают вопрос о правах человека на Украине, поскольку видят, что права русского и русскоязычного населения в стране фактически запрещены законодательством.