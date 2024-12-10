Приток средств в розничные фонды сократился на 35% в ноябре

В ноябре чистый приток средств в розничные фонды сократился за месяц на 35%, до 91,4 млрд рублей. Всего с начала года в фонды было привлечено 518 млрд рублей, что в 3,5 раза выше результата за аналогичный период 2023 года, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные Investfunds.