Приток средств в розничные фонды сократился на 35% в ноябре

В ноябре чистый приток средств в розничные фонды сократился за месяц на 35%, до 91,4 млрд рублей. Всего с начала года в фонды было привлечено 518 млрд рублей, что в 3,5 раза выше результата за аналогичный период 2023 года, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные Investfunds.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии