Павильон Камчатки представит элементы интерьера подводной лодки на ВЭФ-2026

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Павильон Камчатского края на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представит интерактивные экраны, стилизованные под оборудование подводной лодки.
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