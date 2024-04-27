«Жалею, что уехала из Мариуполя – Россия платит больше»: в Верховной раде озвучили неудобную правду

Всех "украинцев"- поддерживавших бандеровцев посылать нахуй, пусть скачут на любимом Западе, там им и могила до последнего украинца.

Лидия

Вечные нахлебники, считающие, что имеют право на всё, при этом сами ничего не вкладывают. Наглые, скандальные, кричащие, такими их я и знаю.