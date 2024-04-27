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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Жалею, что уехала из Мариуполя – Россия платит больше»: в Верховной раде озвучили неудобную правду

«Жалею, что уехала из Мариуполя – Россия платит больше»: в Верховной раде озвучили неудобную правду

Политнавигатор Украина из-за дефицита бюджета сокращает выплаты переселенцам из зоны боевых действий – люди в итоге решают возвращаться в свои дома или на отошедшую к России территорию.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Всех &quot;украинцев&quot;- поддерживавших бандеровцев посылать нахуй, пусть скачут на любимом Западе, там им и могила до последнего украинца.
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10 час.
ninikooo Митусова
Прогадали…
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8 час.
Лидия
Вечные нахлебники, считающие, что имеют право на всё, при этом сами ничего не вкладывают. Наглые, скандальные, кричащие, такими их я и знаю.
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6 час.

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