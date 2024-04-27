«Жалею, что уехала из Мариуполя – Россия платит больше»: в Верховной раде озвучили неудобную правду

Политнавигатор Украина из-за дефицита бюджета сокращает выплаты переселенцам из зоны боевых действий – люди в итоге решают возвращаться в свои дома или на отошедшую к России территорию.
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