В БРИКС определились с председательством новых стран-членов

До 2028 года председательствовать в БРИКС будет прежняя пятерка (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР), и только потом саммиты смогут проходить в странах, которые присоединились к группе в 2024 и 2025 годах, рассказал «Известиям» су-шерп ЮАР в БРИКС Бен Жубер.