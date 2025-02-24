ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 064 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Да потому, что каждый татупед тычет собаке под нос свое удостоверение!В Госдуме призвал...
  • Владимир Тимошков
    Почему бродячие собаки не нападают на делопутов? Это по подготовленный нормам? В Госдуме призвал...
  • Владимир Тимошков
    Мозгов нет. Финал закономерен.В Ижевске подрост...

В БРИКС определились с председательством новых стран-членов

В БРИКС определились с председательством новых стран-членов

До 2028 года председательствовать в БРИКС будет прежняя пятерка (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР), и только потом саммиты смогут проходить в странах, которые присоединились к группе в 2024 и 2025 годах, рассказал «Известиям» су-шерп ЮАР в БРИКС Бен Жубер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх