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По делу о ЧП с паромом у Кипра задержали восемь человек

По делу о ЧП с паромом у Кипра задержали восемь человек

Напомним, 7 человек погибли. Более 200 человек удалось спасти. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

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