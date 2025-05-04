Примирение с украинцами, которые считают себя частью русского народа, — это лишь вопрос времени. Об этом Владимир Путин сообщил в интервью Павлу Зарубину, ведущему телеканала «Россия 1».
Путин назвал неизбежным примирение с Украиной
Комментарии
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ЛО
Людмила Оркина
Интересно, как можно после стольких жертв и потерь примириться с Украиной? Это значит, опять замалчивать и скрывать их преступления против мирных жителей? А как забыть то, что они делали с военнопленными, нашими гражданами? Не верю, что это возможно. Да и несправедливо это было бы по отношению к россиянам.
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