Путин назвал неизбежным примирение с Украиной

ЛО

Людмила Оркина

Интересно, как можно после стольких жертв и потерь примириться с Украиной? Это значит, опять замалчивать и скрывать их преступления против мирных жителей? А как забыть то, что они делали с военнопленными, нашими гражданами? Не верю, что это возможно. Да и несправедливо это было бы по отношению к россиянам.