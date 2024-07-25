«Искандеры» массово уничтожают места сосредоточения врага в тылах вдоль всего фронта (ВИДЕО)

В последние недели Армия России активно бьет по тыловым районам врага высокоточным вооружением. В Красном Лимане ударом ОТРК уничтожен командный пункт 63 бригады ВСУ с оперативным составом, а также машины пункта управления БПЛА, 10 дронов самолетного типа, более 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство и 3 джипа, сообщает Минобороны.