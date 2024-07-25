Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Он это совмещает, видимо.Сын ВСУшника — уб...
  • лина любимцева
    Алкоголь, ума, не добавляет...В Одессе пьяный в...
  • Александр Кутуев
    Кому верить? В одной статье написали что он член какой-то нео-нацисткой организации, здесь пишут что он порядочный па...Сын ВСУшника — уб...

«Искандеры» массово уничтожают места сосредоточения врага в тылах вдоль всего фронта (ВИДЕО)

«Искандеры» массово уничтожают места сосредоточения врага в тылах вдоль всего фронта (ВИДЕО)

В последние недели Армия России активно бьет по тыловым районам врага высокоточным вооружением. В Красном Лимане ударом ОТРК уничтожен командный пункт 63 бригады ВСУ с оперативным составом, а также машины пункта управления БПЛА, 10 дронов самолетного типа, более 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство и 3 джипа, сообщает Минобороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх