Сроки перекрытия улицы Ленина зимой-2024/23 назвали в Новосибирске

Как заявляют в мэрии Новосибирска, движение транспорта будет перекрыто «в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии