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Психолог Коровин посоветовал во время отпуска дать себе возможность отдохнуть от информационного шума

Психолог Коровин посоветовал во время отпуска дать себе возможность отдохнуть от информационного шума

Многие россияне возвращаются из отпуска без ощущения полноценного отдыха. Чтобы отпуск действительно восстановил силы, важно правильно организовать время.

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