Итоги-2024. Трамп

В одной из своих недавних публикаций Financial Times назвала Дональда Трампа человеком 2024 года. Хм, вот так чтобы прям сразу «человеком года» я бы новоизбранного президента США всё-таки называть не спешил.
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