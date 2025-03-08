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Всё о женщинах

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Диетолог Стародубова: Два-три раза в неделю на столе должна быть рыба

Диетолог Стародубова: Два-три раза в неделю на столе должна быть рыба

На рыбных рынках столицы любителям рыбы раздолье. Заглядываем на один из них — в районе Митино. Чего здесь только нет! Форель, нерка, скумбрия, сазан, щука, судак, белый амур… Заходишь без снастей и удочек, и через 10 минут можно выйти с добычей.

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