Матыцин заявил о давлении МОК и WADA на независимые спортивные организации

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) делают все ради сохранения монополии на управление мировым спортом, продолжая в том числе оказывать давление на независимые спортивные организации.
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