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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Попович взял микрофон и попросил фанатов не мешать Каваю исполнять штрафные: «Прекратите гудеть. Ведите себя достойно, мы не такие»

Попович взял микрофон и попросил фанатов не мешать Каваю исполнять штрафные: «Прекратите гудеть. Ведите себя достойно, мы не такие»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович встал на защиту своего бывшего подопечного Кавая Ленарда в матче против «Клипперс» (102:109).

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