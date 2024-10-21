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Царьград

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Россия бьёт новейшими дронами: Вторые сутки "мощные удары" - Горит секретный бункер и нефтехранилище. Киев лишают теневого флота – источники

Россия бьёт новейшими дронами: Вторые сутки "мощные удары" - Горит секретный бункер и нефтехранилище. Киев лишают теневого флота – источники

Русские войска стали применять новейшие дроны, с перехватом которых у западного ПВО, так скажем, возникли трудности.

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АндрейБорков
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