Операторы дронов "Севера" уничтожили укрытия ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск "Север" уничтожили укрытия ВСУ, а также пункт управления беспилотниками и здание, в котором противник укрывал технику в Харьковской области.
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