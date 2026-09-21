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ТАСС

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Операторы дронов "Севера" уничтожили укрытия ВСУ в Харьковской области

Операторы дронов "Севера" уничтожили укрытия ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск "Север" уничтожили укрытия ВСУ, а также пункт управления беспилотниками и здание, в котором противник укрывал технику в Харьковской области.

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