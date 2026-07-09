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Что нужно успеть сделать 9 июля 2026 года

Что нужно успеть сделать 9 июля 2026 года

9 июля в народном календаре — день Давида Земляничника. В этот день на Руси отправлялись в лес за первой спелой земляникой, верили в силу природных знаков и старались привлечь в дом здоровье и благополучие.

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