«Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде». С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Генсек Столтенберг: «Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Кирпиченко
Столтенберг перед СВО гордо заявил, что НАТО будет там размещать свои базы, где пожелает и никто ему не указ. Теперь второй его казус -- приём Украины в НАТО с последующей Ядерной войной. Иногда хотя бы до его замороженных мозгов доходит, что тогда посыпятся небоскрёбы Америки и дворцы Европы? И он сам сгорит синим пламенем?
Ответить
18 час.
А
Александр
Чувак умеет изощрённо издеваться, и с совершенно непроницаемым фейсом. Он любого пранкера заткнёт за пояс!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии