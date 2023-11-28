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Генсек Столтенберг: «Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде»

Генсек Столтенберг: «Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде»

«Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде». С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Столтенберг перед СВО гордо заявил, что НАТО будет там размещать свои базы, где пожелает и никто ему не указ. Теперь второй его казус -- приём Украины в НАТО с последующей Ядерной войной. Иногда хотя бы до его замороженных мозгов доходит, что тогда посыпятся небоскрёбы Америки  и дворцы Европы? И он сам сгорит синим пламенем?
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18 час.
А
Александр
Чувак умеет изощрённо издеваться, и с совершенно непроницаемым фейсом. Он любого пранкера заткнёт за пояс!
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18 час.

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