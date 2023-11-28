Генсек Столтенберг: «Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде»

Виталий Кирпиченко

Столтенберг перед СВО гордо заявил, что НАТО будет там размещать свои базы, где пожелает и никто ему не указ. Теперь второй его казус -- приём Украины в НАТО с последующей Ядерной войной. Иногда хотя бы до его замороженных мозгов доходит, что тогда посыпятся небоскрёбы Америки и дворцы Европы? И он сам сгорит синим пламенем?