Байден назначил китайца президентом России, а Зеленский оживил мёртвых солдат ВСУ: информационный хит- парад

Слово РЕДАКТОРА Главная новость нашего информационного хит-парада#всё_как_есть – это, конечно же, приход календарной весны! Однако прежде, чем ворваться в первый весенний день, давайте вспомним главных героев последней зимней недели.
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