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Русская весна

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Бои на Курском фронте: 34-я бригада массово уничтожает пехоту ВСУ в Суджанском районе (ВИДЕО)

Бои на Курском фронте: 34-я бригада массово уничтожает пехоту ВСУ в Суджанском районе (ВИДЕО)

Бои на Курском фронте: 34-я бригада массово уничтожает пехоту ВСУ в Суджанском районе. Бойцы горной 34-й бригады ЮВО в составе группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области днем и ночью охотятся на боевиков ВСУ и их технику.

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