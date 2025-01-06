Бои на Курском фронте: 34-я бригада массово уничтожает пехоту ВСУ в Суджанском районе (ВИДЕО)

Бои на Курском фронте: 34-я бригада массово уничтожает пехоту ВСУ в Суджанском районе. Бойцы горной 34-й бригады ЮВО в составе группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области днем и ночью охотятся на боевиков ВСУ и их технику.
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