Бои на Курском фронте: 34-я бригада массово уничтожает пехоту ВСУ в Суджанском районе (ВИДЕО)

Бои на Курском фронте: 34-я бригада массово уничтожает пехоту ВСУ в Суджанском районе. Бойцы горной 34-й бригады ЮВО в составе группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области днем и ночью охотятся на боевиков ВСУ и их технику.