"Иран отомстит": Моджтаба Хаменеи выступил с грозным предупреждением

Верховный лидер исламской республики заявил, что Иран отомстит за мученического лидера Исламской революции аятоллу Али Хаменеи и других мучеников недавних войн (конфликта 2025 года и войны 2026 года, — прим.
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