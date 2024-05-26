Движение Toncoin к уровню $10 зависит от этих обновлений

23 мая Telegram объявил о выпуске цифровой валюты для платежей на своей платформе. Учитывая связь социальной сети с Toncoin, есть предположения, что именно этот токен и станет заявленной Дуровым, цифровой валютой.
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